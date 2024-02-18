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МОК отказал в участии в Олимпиаде легендарному боксеру

Мэнни Пакьяо не пустили на ОИ в Париже.
Сегодня, 22:19
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

МОК отказался допустить на Олимпиаду в Париже Мэнни Пакьяо, пишет ESPN.

45-летний боксер удивил всех, объявив о своем желании принять участие в ОИ-2024, несмотря на то что сам Пакьяо закончил карьеру еще в 2021 году.

НОК Филиппин попытался договориться с МОК, чтобы спортсмену выдали специальное разрешение, ведь участвовать в соревнованиях можно лишь до 40 лет.

МОК обсудил предложение Филиппин, однако решил не нарушать собственнные правила ради Пакьяо. Теоретически, он мог получить бесплатный пропуск, который предоставляется странам, которые имеют мало представителей на ОИ. Но Филиппины под это правило не подходят.

Напомним, что в 2024 году состоится поединок Пакьяо - Мэйвезер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мэнни Пакьяо

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