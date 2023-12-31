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Пакьяо объявил о проведении боя с Мейвезером

Боксеры проведут выставочную встречу.
Сегодня, 17:04
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 38 КО) заявил, что планирует провести выставочный реванш с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером в 2024 году.

Пакьяо объявил о проведении боя во время новогоднего мероприятия RIZIN в Японии.

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Последний официальный бой Пакьяо провел в августе 2021 года, проиграв Йорденису Угасу. С тех пор он принимает участие в выставочных боях.

Напомним, в 2015 году Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

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