Пакьяо объявил о проведении боя с Мейвезером

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 38 КО) заявил, что планирует провести выставочный реванш с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером в 2024 году.

Пакьяо объявил о проведении боя во время новогоднего мероприятия RIZIN в Японии.

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Последний официальный бой Пакьяо провел в августе 2021 года, проиграв Йорденису Угасу. С тех пор он принимает участие в выставочных боях.

Напомним, в 2015 году Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

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