Звезда Лацио - о матче с Динамо в Лиге Европы: Мы играем в этом турнире, чтобы выиграть его

Киевское Динамо разгромно проиграло римскому Лацио в первом туре основного этапа Лиги Европы. "Орлы" забили три "сухих" гола в ворота Георгия Бущана.

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Автор одного из глав Фиссао Деле-Баширу подвел итоги матча в Германии, завив об амбициозной цели "орлов".

"Конечно, я счастлив. Перед матчем у меня была уверенность в себе и команде. Я думаю, что сделал свою работу, гол и ассист делают меня еще счастливее".

Мы играем в этом турнире, чтобы выиграть его, мы двигаемся от матча к матчу. Если мы всегда будем забивать 3 гола, то, наконец, выиграем турнир", - заявил Деле-Баширу после матча в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, следующий матч Лацио проведет против Торино в Серии А. Динамо сыграет против Левого Берега в УПЛ.

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