Милан может вернуть в клуб титулованного ветерана

Милан решил снова подписать Тьяго Силву, утверждает ESPN Brasil.

Напомним, накануне стало известно, что Порту решил не продлевать контракт с 41-летним бразильцем.

По информации издания, с игроком уже связался Милан, предложив Силве однолетний контракт.

Ранее Тьяго Силва уже выступал за Милан, перейдя в итальянский клуб из Флуминенсе. За три года в Италии бразилец провел 119 матчей, стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок.

Также у защитника есть и другая опция. Если он решит завершить карьеру, то другая его бывшая команда - Челси, готов предложить ему работу в структуре клуба.

