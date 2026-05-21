Милан может вернуть в клуб титулованного ветерана

Тьяго Силва получил предложение от "россонери".
Сегодня, 20:00       Автор: Андрей Безуглый
Тьяго Силва / Getty Images
Милан решил снова подписать Тьяго Силву, утверждает ESPN Brasil.

Напомним, накануне стало известно, что Порту решил не продлевать контракт с 41-летним бразильцем.

По информации издания, с игроком уже связался Милан, предложив Силве однолетний контракт.

Ранее Тьяго Силва уже выступал за Милан, перейдя в итальянский клуб из Флуминенсе. За три года в Италии бразилец провел 119 матчей, стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок.

Также у защитника есть и другая опция. Если он решит завершить карьеру, то другая его бывшая команда - Челси, готов предложить ему работу в структуре клуба.

Ранее также сообщалось, что Наполи нацелился на тренера Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Силва

