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Бразильский хавбек Манчестер Юнайтед может поехать доигрывать к своему партнеру по сборной

Турецкие клубы попробуют заманить Каземиро Лигой чемпионов.
Сегодня, 21:06
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может получить неожиданный вариант продолжения карьеры, пишет teamtalk.

Бразилец в єтом сезоне не впечатляет, и ходят слухи, что Рєтклифф не против продать бразильца. Главными фаворитами считаются саудовские клубы.

Продажа бразильца на Ближний Восток могла бы помочь клубу отбить хотя бы часть потраченной на него суммы.

Однако, как пишет издание, за Каземиро также следят турецкие гранды - Фенербахче и Галатасарай.

Турецкие клубы вряд ли будут предлагать большие деньги, как саудовцы, также они не могут предложить бразильцу огромную зарплату, однако все равно надеятся переманить хавбека игрой в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг, вероятно, останется в клубе на следующий сезон.

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