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INEOS не планирует увольнять тен Хага - источник

Нынешний владелец считает, что бывшее руководство не предоставило тренеру необходимые условия.
Сегодня, 18:53
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

INEOS не планирует увольнять Эрика тен Хага, утверждает The Athletic.

По информации издания, новый миноритарный владелец Манчестер Юнайтед считает, что бывшее руководство не дало тренеру надлежащих условий.

При новых боссах у тен Хага будет шанс доказать, что он способен приносить трофеи, а неудачи текущего сезона во многом были обусловлены многочисленными травмами.

Это, а также расходы на увольнение специалиста и поиск нового заставляют INEOS рискнуть дать нидерландцу еще один шанс. К тому же, сейчас нет ни одного подходящего кандидата на замену.

При этом издание отдельно отмечает, что как только руководство будет уверено, что увольнение тен Хага необходимо, оно не будет колебаться.

Ранее также сообщалось, что лидера МЮ снова заметили в ночном клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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