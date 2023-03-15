Лионель Месси: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста ПСЖ.
Текущий сезон стал для Лионеля Месси настоящим триумфом - аргентинец наконец-то заполучил титул чемпиона мира. Да и ПСЖ уверенно двигается к очередному чемпионству во Франции. Омрачает ситуацию только вылет из Лиги чемпионов.
Сам же Месси демонстрирует неплохую статистику, но лишь в рамках чемпионата Франции, в еврокубках Лео так и не смог помочь своему клубу. За это аргентинца немало критикуют в последнее время.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Лионель Месси в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За ПСЖ
В чемпионате:
- Матчей: 22 (22 в основе)
- Голов: 13 (0 с пенальти)
- Ассистов: 13
- Желтые карточки: 0
В Лиге чемпионов:
- Матчей: 7 (7 в основе)
- Голов: 4 (0 с пенальти)
- Ассистов: 4
- Желтые карточки: 0
В Кубке Франции:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 0 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За сборную Аргентины:
- Матчей: 10 (9 в основе)
- Голов: 12 (0 с пенальти)
- Ассистов: 4
- Желтые карточки: 0
Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.