Лионель Месси: статистика-2022/2023

Текущий сезон стал для Лионеля Месси настоящим триумфом - аргентинец наконец-то заполучил титул чемпиона мира. Да и ПСЖ уверенно двигается к очередному чемпионству во Франции. Омрачает ситуацию только вылет из Лиги чемпионов.

Сам же Месси демонстрирует неплохую статистику, но лишь в рамках чемпионата Франции, в еврокубках Лео так и не смог помочь своему клубу. За это аргентинца немало критикуют в последнее время.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Лионель Месси в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За ПСЖ

В чемпионате:

Матчей: 22 (22 в основе)

22 (22 в основе) Голов: 13 (0 с пенальти)

13 (0 с пенальти) Ассистов: 13

13 Желтые карточки: 0

В Лиге чемпионов:

Матчей: 7 (7 в основе)

7 (7 в основе) Голов: 4 (0 с пенальти)

4 (0 с пенальти) Ассистов: 4

4 Желтые карточки: 0

В Кубке Франции:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

За сборную Аргентины:

Матчей: 10 (9 в основе)

10 (9 в основе) Голов: 12 (0 с пенальти)

12 (0 с пенальти) Ассистов: 4

4 Желтые карточки: 0

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.