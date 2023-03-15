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Лионель Месси: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста ПСЖ.
Сегодня, 14:45
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Текущий сезон стал для Лионеля Месси настоящим триумфом - аргентинец наконец-то заполучил титул чемпиона мира. Да и ПСЖ уверенно двигается к очередному чемпионству во Франции. Омрачает ситуацию только вылет из Лиги чемпионов.

Сам же Месси демонстрирует неплохую статистику, но лишь в рамках чемпионата Франции, в еврокубках Лео так и не смог помочь своему клубу. За это аргентинца немало критикуют в последнее время.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Лионель Месси в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За ПСЖ

В чемпионате:

  • Матчей: 22 (22 в основе)
  • Голов: 13 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 13
  • Желтые карточки: 0

В Лиге чемпионов:

  • Матчей: 7 (7 в основе)
  • Голов: 4  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 4
  • Желтые карточки: 0

В Кубке Франции:

  • Матчей: 1 (1 в основе)
  • Голов: 0  (0  с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

За сборную Аргентины:

  • Матчей: 10 (9 в основе)
  • Голов: 12 (0  с пенальти)
  • Ассистов: 4
  • Желтые карточки: 0

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

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