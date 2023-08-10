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Интер Майами расторг контракт с игроком, который критиковал приход Месси

Официально сообщается, что это было обоюдное желание.
Сегодня, 09:59
Ник Марсман / Getty Images
Ник Марсман / Getty Images

Интер Майами расторг контракт с вратарем Ником Марсманом, пишет The Athletic.

Примечательно здесь то, что за пару недель до перехода в клуб Лионеля Месси Марсман заявлял, что Интер не готов к игроку такого масштаба.

Тогда голландец сказал, что у клуба попросту нет нужного уровня инфраструктуры для игроков такого уровня. Ник пожаловался на маленький временный стадион и отсутствие ограждений для болельщиков.

В официальном заявлении говорится, что контракт с Марсманом был расторгнут по обоюдному согласию. Зарплата игрока не отражала его реальное игровое время.

Ранее также сообщалось, что Челси приостановил переговоры по Душану Влаховичу.

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