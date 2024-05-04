Тьяго Силва принял решение о своем будущем после ухода из Челси

Центральный защитник Челси Тьяго Силва летом на правах свободного агента пополнит состав Флуминенсе.

Ранее "трехцветные" уже озвучивали интерес к своему бывшему игроку наряду с предложениями от других клубов. Теперь же, как утверждает Globo Esporte, стороны достигли устной договоренности.

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39-летний футболист в ближайшие недели должен подписать контракт с бывшим клубом. Договор будет рассчитан на два года - до июня 2026 года.

Силва воспитывался в футбольной школе Флуминенсе в 1998-2000, а также провел 147 матчей за первую команду клуба в период с 2006 по 2009 год.

В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 34 поединках в составе Челси, забив четыре гола.

Ранее Силва официально объявил, что летом покинет Челси.

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