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Супруга защитника Челси показала чек из ресторана после "простого семейного ужина"

Пара ужинала в одном из самых знаменитых лондонских ресторанов.
Сегодня, 14:39
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Супруга Тьяго Силвы Изабель Да Силва поделилась чеком после "простого семейного ужина". 

Пара отмечала победу Челси в Кубке Англии и решила посетить известный ресторан Новиков. Там часто бывают другие звезды футбола, такие, как Неймар, Погба и многие другие.

После этого женщина выложила сторис в Инстаграме, где опубликовала чек за ужин на 900 фунтов. Изабель поставила удивленный эмодзи и подписала фото "простой семейный ужин".

Под простым семейным ужином, похоже, подразумеваются утка по-пекински, ножка королевского краба, а также различные суши.

Ранее также сообщалось, что Челси может подписать еще одного чемпиона мира.

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