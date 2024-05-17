Еще одна сборная объявила предварительную заявку на Чемпионат Европы-2024

Швейцарии придется "отцепить" 12 футболистов до начала турнира.

Сборная Швейцарии объявила свою предварительную заявку на чемпионат Европы по футболу, который состоится в Германии.

Наставник команды Мурат Якин выбрал в список 38 футболистов. В окончательную заявку попадет лишь 26 из них.

Вратари: Ивон Мвого, Грегор Кобель, Марвин Келлер, Паскаль Лорец, Ян Зоммер.

Защитники: Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Фабиан Шер, Орель Аменда, Улиссес Гарсия, Альбиан Хайдари, Кевин Мбабу, Брайан Око, Бечир Омерагич, Рикардо Родригес, Цедрик Цезигер, Леонидас Стергиу.

Полузащитники: Михел Эбишер, Уран Бислими, Квандво Дуа, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Шердан Шакири, Филип Угринич, Денис Закария, Рубен Варгас, Жоэль Монтейру, Дан Ндой, Ардон Джашари, Стивен Цубер, Ренато Штеффен, Фабиан Ридер.

Нападающие: Ноа Окафор, Зеки Амдуни, Венсан Сьерро, Анди Зекири, Брил Эмболо

Напомним, что ранее свою заявку объявила сборная Германии

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