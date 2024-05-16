Без Хуммельса, Зюле, Горецки, Гнабри: Германия назвала предварительную заявку на домашний Евро-2024

Хозяева турнира будут готовиться к чемпионату Европы в составе 27 исполнителей.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил предварительную заявку команды на домашний Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, в список попали 27 игроков. Позже финальная заявка будет сокращена до 26 футболистов.

В составе отсутствуют Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Эмре Джан, Леон Горецка, Серж Гнабри (не сыграет из-за травмы), Тимо Вернер.

Заявка сборной Германии:

Вратари: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Хенрикс (РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер Леверкузен)

Полузащитники: Роберт Андрих (Байер Леверкузен), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусиала (Бавария), Александар Павлович (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Виртц (Байер Леверкузен)

Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюлькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).

Источник: dfb.de

Напомним, что на Евро-2024 Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Перед чемпионатом Европы немцы 3 июня проведут товарищеский матч со сборной Украины.

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