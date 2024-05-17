На войне против российских оккупантов погиб фанат Динамо

Александр Комаров стал далеко не первым болельщиком киевлян, который отдал жизнь за Родину

Пресс-служба Динамо Киев сообщила печальную весть для своего фанатского комьюнити.

Как говорится в сообщении "бело-синих", на войне против РФ погиб 23-летний Александр Комаров, который был болельщиком столичного клуба и имел позывной «Динамо». При каких обстоятельствах отдал жизнь воин не уточняется.

"Александр имел позывной "Динамо“, это была команда, которую он любил всю свою жизнь, Саша постоянно ходил на стадион. В последние месяцы, когда имел возможность - смотрел матчи любимой команды и радовался за каждую победу. Это давало ему веру и надежду, и добавляло положительных эмоций. Говорил, что когда будет ротация - сделает все, чтобы попасть на матч любимой команды ...

ФК Динамо (Киев) выражает глубокую печаль по поводу гибели Александра и искренние соболезнования его родным и близким", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, ранее на фронте погиб ультрас Динамо Алексей "Профессор" Кулинич.

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