Ультрас Динамо погиб на войне с Россией

Болельщик киевского Динамо Алексей "Профессор" Кулинич погиб на войне с российской федераций.

Ультрас “бело-синих” был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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"Алексей "Профессор" Кулинич отдал свою жизнь защищая свою страну, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу.

Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою", – говорится в сообщении Telegram-канала White Boys Club.

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