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Футбол

Игрок, принадлежащий Динамо, высказался о войне в Украине

Джастин Лонвейк считает, что уже достаточно сказал о происходящем.
Сегодня, 15:52
Джастин Лонвейк / Getty Images
Джастин Лонвейк / Getty Images

Хавбек Динамо, выступающий за Фортуну Ситтард Джастин Лонвейк дал интервью изданию Brabants Dagblad.

В частности, Лонвейка спросили о войне в Украине, а Джастин ответил, что сейчас хочет думать только о выступлениях за Фортуну.

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"Всегда только об этом. С одной стороны, это имеет смысл, это ужасно, что там происходит, и я понимаю, что интересно спросить, как это было. Но я сейчас здесь. Я хочу, нет, я должен показать себя здесь и сейчас", - заявил суринамский полузащитник.

Отметим, что контракт футболиста с киевлянами действителен до лета 2027 года. В украинский клуб он перешел в 2023 из датского Выборга за 1.5 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Джастин Лонвейк

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