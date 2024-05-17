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Иско из-за перелома пропустит Евро-2024

Блестящий сезон испанца подошел к концу.
Сегодня, 16:20
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Хавбек Бетиса Иско пропустит Евро из-за травмы. Об этом сообщает издание As.

В матче 36-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса (2:2) игрок получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги, что исключает его участие в чемпионате.

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Иско был включен в предварительный состав сборной Испании, объявленный главным тренером Луисом де ла Фуэнте.

В текущем сезоне на счету 32-летнего испанца восемь голов и пять ассистов в 29 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис иско Евро 2024

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