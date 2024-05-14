Лидер Боруссии Дортмунд пропустит Евро-2024

Защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс не сыграет на чемпионате Европы-2024.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, 35-летний футболист не получит вызов сборную Германии.

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Наставник национальной команды Юлиан Нагельсман решил не вызывать игрока.

Напомним, Хуммельс стал старейшим немецким игроком, когда-либо забивавшим на стадии плей-офф Лиги чемпионов – 35 лет и 143 дня. Он забил в ворота ПСЖ и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Отметим, что Матс забил в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с игры против Шахтера 11 лет назад.

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