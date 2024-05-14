iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Боруссии Дортмунд пропустит Евро-2024

Хуммельс не впечатлил наставника сборной Германии.
Сегодня, 16:43
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс не сыграет на чемпионате Европы-2024.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, 35-летний футболист не получит вызов сборную Германии.

Читай также: Президент Ла Лиги назвал следующий клуб Мбаппе

Наставник национальной команды Юлиан Нагельсман решил не вызывать игрока.

Напомним, Хуммельс стал старейшим немецким игроком, когда-либо забивавшим на стадии плей-офф Лиги чемпионов – 35 лет и 143 дня. Он забил в ворота ПСЖ и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Отметим, что Матс забил в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с игры против Шахтера 11 лет назад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно
France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год
Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю
Гран-при Эмилии-Романьи: расписание и результаты Гран-при Эмилии-Романьи: расписание и результаты
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон - чемпион
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров

Последние новости

Европа19:40
Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно
Европа19:29
France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год
Европа19:09
Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю
Формула 118:43
Гран-при Эмилии-Романьи: расписание и результаты
Европа18:35
Клуб МЛС подтвердил подписание Жиру
Европа17:59
Почеттино: Даже если Челси квалифицируется в еврокубки, то этот сезон не будет успешным
Европа17:52
Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала
Европа17:27
Испанский топ-клуб планирует подписать Дибалу
НБА17:09
Сын ЛеБрона получил медицинское разрешение на выступления в НБА
Бокс16:55
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK