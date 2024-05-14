Президент Ла Лиги назвал следующий клуб Мбаппе
Тебас обозначил перспективы мадридского Реала.
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход форварда в мадридский Реал.
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"Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом.
У Реала будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевания трофеев", - приводит слова Тебаса Madrid Zone.
В рамках французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 29 матчей за ПСЖ, в которых забил 27 голов и сделал семь ассистов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода в Реал.
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