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Президент Ла Лиги назвал следующий клуб Мбаппе

Тебас обозначил перспективы мадридского Реала.
Сегодня, 13:00
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход форварда в мадридский Реал.

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"Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом.

У Реала будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевания трофеев", - приводит слова Тебаса Madrid Zone.

В рамках французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 29 матчей за ПСЖ, в которых забил 27 голов и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода в Реал.

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