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В ПСЖ опровергли конфликт Мбаппе с президентом клуба

В стане парижан призвали не верить фейковым новостям.
Сегодня, 11:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В ПСЖ отреагировали на слухи о конфликте форварда Килиана Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

"Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было".

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"Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой", – приводит слова представителя парижского клуба издание Marca.

Напомним, в СМИ попала информация о том, что президент ПСЖ был крайне недоволен отсутствием своего упоминания в прощальном видео Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелайфи

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