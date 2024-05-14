В ПСЖ опровергли конфликт Мбаппе с президентом клуба
В ПСЖ отреагировали на слухи о конфликте форварда Килиана Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
"Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было".
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"Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой", – приводит слова представителя парижского клуба издание Marca.
Напомним, в СМИ попала информация о том, что президент ПСЖ был крайне недоволен отсутствием своего упоминания в прощальном видео Мбаппе.
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