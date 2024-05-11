Неблагодарный: Отношения президента ПСЖ с Мбаппе испорчены

Килиан все же уходит из клуба не на мажорной ноте.

Отношения между форвардом Килианом Мбаппе и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи испортились.

Французский футболист в прощальном видеообращении не упомянул главу клуба, что вызвало недовольство Аль-Хелайфи.

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По данным издания GFFN, президент клуба считает Мбаппе неблагодарным, учитывая его роль в новом проекте парижан.

Напомним, Килиан провел в Париже семь лет, сыграв за это время 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов.

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