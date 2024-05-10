Фанаты ПСЖ подготовят перфоманс в честь Мбаппе

Килиан Мбаппе пообщался с фанатами из Collectif Ultras Paris во время барбекю, организованного на территории Парк де Пренс.

По данным издания RMC Sport, француз пришел на мероприятие в компании своего младшего брата Этана, чтобы лично сообщить фанатам о своем решении покинуть клуб.

"Было много хорошо, о чем стоит помнить. Он пробыл здесь семь лет, это не пустяки".

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"Он никогда не раскачивал лодку и всегда защищал наши цвета", – заявил представитель Collectif Ultras Paris.

Напомним, в воскресенье ПСЖ сыграет последний домашний матч в этом сезоне против Тулузы, в связи с чем ультрас планируют организовать перформанс в честь Мбаппе.

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