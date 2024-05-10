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Известно, когда Реал планирует объявить о переходе Мбаппе

Мадридцы хотят сделать это максимально красиво.
Вчера, 22:17
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе решил покинуть ПСЖ по окончании сезона и, по сообщениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, он близок к переходу в Реал.

Предполагается, что официальное объявление о его переходе будет сделано после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Лондоне между Реалом и Боруссией.

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Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, проведя за клуб уже семь сезонов.

В нынешней кампании Лиги 1 на счету 25-летнего француза 26 голов и 7 ассистов в 28 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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