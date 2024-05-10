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Мбаппе уже подписал контракт с Реалом - источник

Данный трансфер решился еще зимой.
Сегодня, 18:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

По данным журналиста Sports.fr Абделла Бульма, Килиан Мбаппе уже заключил контракт с мадридским Реалом.

Согласно данной информации от источника, стороны подписали документы еще 21 февраля.

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Напомним, что срок действия текущего контракта Мбаппе с парижским ПСЖ истекает в июне, что дает форварду возможность стать свободным агентом и покинуть клуб.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 26 голов и 7 ассистов в 28 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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