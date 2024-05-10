Лидер Наполи является приоритетом ПСЖ на замену Мбаппе

ПСЖ сделал Хвичу Кварацхелию главной целью для замены ушедшего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Руководство клуба активно ведет переговоры с агентом грузинского вингера из Наполи. Несмотря на уверенные выступления Брэдли Барколя, парижане стремятся укрепить левый фланг атаки.

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В случае предложения около 80 миллионов евро Наполи рассматривает вариант отпустить Хвичу и уже ищет его замену.

В текущем сезоне на счету футболиста 10 голов и 6 ассистов в 31 матче Серии А.

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