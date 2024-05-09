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Наполи повесил ценник на Хвичу

Неаполитанцы планируют выручить за своего лидера более 100 млн евро.
Сегодня, 17:25
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Наполи требует более 100 миллионов евро за Хвичи Кварацхелию, на которого претендуют ПСЖ и Барселона.

Согласно Corriere dello Sport, клуб оценивает игрока в 120-130 миллионов евро, но президент Аурелио Де Лаурентис не хочет его продавать.

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Наполи планирует продлить контракт с футболистом и уже провел переговоры с его агентом и отцом.

В текущем сезоне на счету 23-летнего грузина 10 голов и 6 ассистов в 31 матче Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хвича Кварацхелия

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