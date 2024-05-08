Наполи готов обменяться с Челси форвардами

Итальянский клуб ждет доплату за своего игрока.

Форвард Наполи Виктор Осимхен выразил желание сыграть в английской Премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.

25-летний нигерийский игрок, который уже выступал во Франции, не планирует возвращаться в Лигу 1.

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Форвард предпочитает остаться в Англии и рассматривает варианты с Челси и Арсеналом, несмотря на интерес со стороны ПСЖ. "Синие" готовы предложить Ромелу Лукаку и доплату.

Напомним, срок соглашения Осимхена с Наполи истекает летом 2026 года.

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