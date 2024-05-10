Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе официально объявил о том, что летом покинет клуб.

Француз сделал соответствующее заявление в своих соцсетях, записав прощальное видео для фанатов парижан.

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"Всем привет, это Килиан Мбаппе. Я хочу поговорить с вами. Я всегда говорил, что расскажу обо всем, когда придет время.

И я хочу анонсировать вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, и приключение закончится через несколько недель. В воскресенье я сыграю последнюю игру на Парк-де-Пренс", - сказал Мбаппе.

Отметим, что по неофициальной информации, которая поступала из многих авторитетных источников Мбаппе перейдет в Реал. Когда будет объявлено официально об этом пока неизвестно

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