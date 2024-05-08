Легенда сборной Франции предложил Мбаппе неожиданный путь продолжения карьеры

Марсель Десайи дал Килиану Мбаппе неожиданный совет.

Легенда сборной Франции считает, что форварду ПСЖ не нужно переходить в Реал, лучше отправиться в Саудовскую Аравию.

"Я уже говорил, что на месте Мбаппе переехал бы на другой континент.

Я не уверен, что Реал – идеальное место для него. На левом фланге есть Винисиус, есть игроки, которые демонстрируют большие способности, как Джуд Беллингем. Мбаппе не будет полноценным первым номером, как он того хочет.

Технически, если думать о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год, а вернулся бы в следующем сезоне, в сезон проведения чемпионата мира", приводи слова экс-защитника GFFN.

Ранее также сообщалось, что саудовские клубы пригласили к себе ивуарийского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!