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Один из главных трансферных провалов Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Трабзонспор решил не продлевать контракт Николя Пепе.
Сегодня, 19:03
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images

Вингер Трабзонспора Николя Пепе покинет летом турецкий клуб, пишет Фабрицио Романо.

В текущем сезоне ивуариец провел 17 матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами. Однако Трабзонспор решил не продлевать с игроком контракт.

Таким образом Пепе летом станет свободным агентом, однако у него на руках уже есть предложения из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Сам же Николя хотел бы играть в Европе.

Напомним, что Пепе считается одним из главных трансферных провалов Арсенала. Игрок был куплен лондонцами за 80 млн евро, но не оправдал ожиданий, и прошлым летом свободным агентом покинул клуб.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок АПЛ может переехать в Турцию.

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