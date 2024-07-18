Пепе - о времени в Арсенале: Критика была похожа на травлю

Экс-игрок Трабзонспора Николя Пепе признался, что был несчастен в Арсенале.

Напомним, что в 2019 году лондонский клуб побил собственный трансферный рекорд ради ивуарийского вингера, но тот не оправдал ожиданий.

И только сейчас Пепе признался, что в те годы попросту сломался под давлением критики и никто не протянул ему руку помощи.

"После проведенных в Лилле сезонов это был провал, конечно. Мало кто с ходу забивает 25 голов за сезон, и я, разумеется, был далек от того, чтобы так ворваться в АПЛ.

Критика была похожа на травлю. Люди не понимают, что подобное может повлиять на психологическое состояние игрока, на его семью, на его выступления. Нужно помогать футболистам справляться с критикой.

В Арсенале я получил своего рода травму, словно у меня отняли мою страсть. У меня возникло отвращение к футболу. Когда я перестал играть, я стал задаваться вопросом, почему я вообще нахожусь в этой профессии. У меня было так много сомнений, что я подумывал все бросить.

Арсенал согласился расторгнуть контракт только при одном условии: что я не перейду в Саудовскую Аравию. Это был вопрос имиджа", - приводит слова Пепе Le Parisien.

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