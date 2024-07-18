iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пепе - о времени в Арсенале: Критика была похожа на травлю

Игрок признался, что сломался под критикой.
Вчера, 23:25
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images

Экс-игрок Трабзонспора Николя Пепе признался, что был несчастен в Арсенале.

Напомним, что в 2019 году лондонский клуб побил собственный трансферный рекорд ради ивуарийского вингера, но тот не оправдал ожиданий.

И только сейчас Пепе признался, что в те годы попросту сломался под давлением критики и никто не протянул ему руку помощи.

"После проведенных в Лилле сезонов это был провал, конечно. Мало кто с ходу забивает 25 голов за сезон, и я, разумеется, был далек от того, чтобы так ворваться в АПЛ.

Критика была похожа на травлю. Люди не понимают, что подобное может повлиять на психологическое состояние игрока, на его семью, на его выступления. Нужно помогать футболистам справляться с критикой.

В Арсенале я получил своего рода травму, словно у меня отняли мою страсть. У меня возникло отвращение к футболу. Когда я перестал играть, я стал задаваться вопросом, почему я вообще нахожусь в этой профессии. У меня было так много сомнений, что я подумывал все бросить.

Арсенал согласился расторгнуть контракт только при одном условии: что я не перейду в Саудовскую Аравию. Это был вопрос имиджа", - приводит слова Пепе Le Parisien.

Ранее также Манчестер Юнайтед презентовал нового защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: николя пепе

Статьи по теме

Один из главных трансферных провалов Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Один из главных трансферных провалов Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию
Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком
Де Хеа, Магуайр и другие: кому нужно найти новую команду до закрытия трансферного окна Де Хеа, Магуайр и другие: кому нужно найти новую команду до закрытия трансферного окна
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Челси хочет заменить Галлахера экс-хавбеком МЮ
Европа00:23
Манчестер Юнайтед согласовал личные условия с игроком ПСЖ
Вчера, 23:49
Формула 123:49
Окон получил от Альпин болид, на котором завоевал свою единственную победу
Европа23:25
Пепе - о времени в Арсенале: Критика была похожа на травлю
Евро-202423:17
Евро U-19: Украина не смогла забить Норвегии, Италия досрочно выиграла группу
Европа22:54
Звезду МЮ лишили прав за превышение скорости, он заявил, что его преследовали
Европа22:23
Манчестер Юнайтед официально представил нового защитника
Европа21:47
Конец истории: Гринвуд окончательно покинул Манчестер Юнайтед
Украина21:26
Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке
Украина21:18
Динамо проиграло в последнем контрольном матче Униона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK