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Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию

Пепе станет игроком Трабзонспора.
Сегодня, 19:51
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images

Вингер Арсенала Николя Пепе покидает команду. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Футболист переходит в турецкий Трабзонспор в качестве свободного агента. Игрок расторг контракт с лондонцами по обоюдному согласию.

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Напомним, Пепе перешел в Арсенал из Лилля за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Данный трансфер был рекордным для лондонцев до этого лета.

Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в аренде в Ницце, забив шесть голов в 19 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Трабзонспор николя пепе

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