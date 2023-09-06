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Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных

Немцу стоит набраться смелости.
Сегодня, 17:55
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Бывший полузащитник Арсенала и Челси Эммануэль Пети высказался об игре нападающего Кая Хавертца.

"Мне было жаль его в воскресенье, даже когда он чуть не заработал пенальти. Это можно было видеть на повторе, я наблюдал за игрой и думал, причин падать не было, его не трогали.

Я продолжаю верить в Кая Хавертца. Я все еще верю, что у него есть замечательные качества.

Но в воскресенье он прятался. Он не просил передач, не двигался. Какова ДНК Арсенала, особенно в атаке? Это игра всех вместе, движение между линий. Игроки занимают место за спинами защитников.

Команда двигается, играет в треугольнике, через стеночки. Он должен быть быстрым, поддерживать темп команды. В воскресенье он был тенью самого себя на поле. Почему? Потому что он совсем не уверен в себе. Когда игрок прячется на поле, это потому, что он не уверен в себе. Он напуган. Он боится что-то предпринимать. В данный момент он не осмеливается ничего делать на поле.

Но это не значит, что его нужно выгонять его из клуба. Я могу понять, почему Артета пытается изменить свою схему, чтобы она подходила Хавертцу. Раньше они играли 4-3-2-1, теперь Артета пытается подстроить схему под Хавертца. Это не работает. Но в то же время Арсенал не проигрывает".

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"На месте Артеты я бы посадил Хавертца на скамейку запасных. Не в качестве наказания – это очень важно. Но я бы посадил его на скамейку запасных просто для того, чтобы он немного передохнул. Чтобы ослабить давление на него, снизить внимание СМИ. Постарался бы дать ему время, чтобы он полностью освоился в команде и клубе. И выпускал бы его на 15-20 минут в матчах.

Я бы сделал это в следующих нескольких играх. Я бы надеялся, что это сможет изменить его менталитет, потому что каждый раз, когда он выходит на поле, заметно, что он испытывает трудности после сезона с «Челси», он страдает от этого, и ему тяжело дается начало сезона, у него не получается...

У него нет уверенности для того, чтобы привнести в команду то, чего хочет Артета, а это значит, что есть много хороших игроков, которые ждут возможности сыграть. Дайте им возможность играть, посадите Хаверца на скамейку запасных, ослабьте на него давление – внимание прессы и болельщиков – и шаг за шагом он вернется таким, каким был до приезда в Англию", – сказал Пети в интервью Compare.bet.

Напомним, немецкий футболист этим летом перешел в Арсенал из Челси за 60+5 млн фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ЭММАНУЭЛЬ ПЕТИ Кай Хавертц

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