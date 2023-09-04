Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался об игре хавбека Кая Хавертца.
"Вчера я сказал ему, что вначале всегда немного трудно. Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее, я должен был пытаться, посылать сообщения и продолжать, продолжать".
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"Когда она в конце концов сказала: "Да, я хочу, чтобы мы были вместе", это было прекрасно. Я сказал, что в первый день было не так уж и здорово. Так что все в порядке, но я думаю, что болельщики хорошо к нему отнеслись", – сказал Артета в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне на счету немца четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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