iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее

Наставник лондонцев вновь встал на защиту своего подопечного.
Сегодня, 12:50
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался об игре хавбека Кая Хавертца.

"Вчера я сказал ему, что вначале всегда немного трудно. Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее, я должен был пытаться, посылать сообщения и продолжать, продолжать".

Читай также: Артета выступил в защиту Хавертца

"Когда она в конце концов сказала: "Да, я хочу, чтобы мы были вместе", это было прекрасно. Я сказал, что в первый день было не так уж и здорово. Так что все в порядке, но я думаю, что болельщики хорошо к нему отнеслись", – сказал Артета в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету немца четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета Кай Хавертц

Статьи по теме

Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель
Артета выступил в защиту Хавертца Артета выступил в защиту Хавертца
Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона
Новичок АПЛ подпишет одноклубника Зинченко Новичок АПЛ подпишет одноклубника Зинченко
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
ММА14:46
Дом топового тяжеловеса UFC был ограблен во время его боя
Бокс14:25
Бокс: расписание боев
ММА14:14
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина13:54
"Кучера и Красникова никто не приглашал": почетный президент СК Днепр-1 сделал скандальное заявление
Европа13:51
"Ты дерьмо": Фанаты Лиона освистали экс-игрока клуба в матче с ПСЖ
Другие страны13:30
За секунду до: Охранник Месси спас его от фаната, который выбежал на поле
Европа13:23
Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию
Европа12:50
Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее
Европа12:50
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK