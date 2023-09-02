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Артета выступил в защиту Хавертца

Нападающего начали критиковать фанаты за отсутствие голов.
Сегодня, 15:57
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Главному тренеру Арсенала Микелю Артете пришлось защищать своего игрока от критики.

Кай Хавертц, присоединившийся к "канонирам" этим летом, провел уже четыре матча, но не отличился результативными дейставиями. За что фанаты клуба начали критиковать дорогостоящего новичка.

Артета заявил, что Кай прекрасный игрок и отлично показывает себя в матчах и на тренировках, не стоит смотреть только на голую статистику. Со времен немец начнет забивать, но критика здесь точно не поможет.

"Я скажу вам, что я к нему чувствую: он мне нравится, и я вижу его качества каждый день на тренировках. У него отличный темп работы, он очень хорошо делает многое в команде.

Визуальный аспект – тот, который связан со статистикой, – это то, чего не хватает на данный момент. Ему не хватает только того, чтобы отправлять мяч в сетку и попадать опасные зоны, но в остальном все в порядке. 

Трудно просить, особенно наших болельщиков на стадионе, о большем, но я чувствую, что Кая нужно окружить любовью, и мы добьемся того, чтобы он показал свои лучшие черты. 

За последние несколько лет у нас было несколько очень, очень красноречивых примеров с игроками, которым мы оказывали поддержку и любовь, и они почувствовали это и просто взорвались. Хавертц может многое нам дать", – цитирует Артету Goal

Ранее, напомним, Назарий Русин прокомментировал свой переход в Сандерленд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Кай Хавертц

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