Артета выступил в защиту Хавертца

Главному тренеру Арсенала Микелю Артете пришлось защищать своего игрока от критики.

Кай Хавертц, присоединившийся к "канонирам" этим летом, провел уже четыре матча, но не отличился результативными дейставиями. За что фанаты клуба начали критиковать дорогостоящего новичка.

Артета заявил, что Кай прекрасный игрок и отлично показывает себя в матчах и на тренировках, не стоит смотреть только на голую статистику. Со времен немец начнет забивать, но критика здесь точно не поможет.

"Я скажу вам, что я к нему чувствую: он мне нравится, и я вижу его качества каждый день на тренировках. У него отличный темп работы, он очень хорошо делает многое в команде.

Визуальный аспект – тот, который связан со статистикой, – это то, чего не хватает на данный момент. Ему не хватает только того, чтобы отправлять мяч в сетку и попадать опасные зоны, но в остальном все в порядке.

Трудно просить, особенно наших болельщиков на стадионе, о большем, но я чувствую, что Кая нужно окружить любовью, и мы добьемся того, чтобы он показал свои лучшие черты.

За последние несколько лет у нас было несколько очень, очень красноречивых примеров с игроками, которым мы оказывали поддержку и любовь, и они почувствовали это и просто взорвались. Хавертц может многое нам дать", – цитирует Артету Goal.

Ранее, напомним, Назарий Русин прокомментировал свой переход в Сандерленд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!