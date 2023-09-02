Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги

Новичок Сандерленда Назарий Русин поделился эмоциями после перехода в английский клуб.

Напомним, что украинец присоединился к "черным котам" незадолго до закрытия трансферного окна.

Финансовая сторона сделки между Зарей и Сандерлендом не раскрывается, однако портал Трансфермаркт пишет о сумме в 2,5 млн евро.

Сам же Русин заявил, что хотел отблагодарить Зарю своим трансфером за то, что смог в этом клубе реанимировать свою карьеру.

"Интересно поиграть в такой команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.

Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопросы. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пойти дальше", - сказал Русин в интервью для Украинского футбола.

Отметим, что Сандерленд имеет всего четыре очка после четырех туров и занимает 18-ю строчку.

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