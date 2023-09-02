iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги

Игрок благодарен луганскому клубу.
Сегодня, 09:38
Назарий Русин / zarya-lugansk.com
Назарий Русин / zarya-lugansk.com

Новичок Сандерленда Назарий Русин поделился эмоциями после перехода в английский клуб.

Напомним, что украинец присоединился к "черным котам" незадолго до закрытия трансферного окна.

Финансовая сторона сделки между Зарей и Сандерлендом не раскрывается, однако портал Трансфермаркт пишет о сумме в 2,5 млн евро.

 Сам же Русин заявил, что хотел отблагодарить Зарю своим трансфером за то, что смог в этом клубе реанимировать свою карьеру.

"Интересно поиграть в такой команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.

Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопросы. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пойти дальше", - сказал Русин в интервью для Украинского футбола.

Отметим, что Сандерленд имеет всего четыре очка после четырех туров и занимает 18-ю строчку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Назарий Русин

Статьи по теме

Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда
Русин: Меня не интересует, сколько Заря получит за мой трансфер Русин: Меня не интересует, сколько Заря получит за мой трансфер
"Цыганкова очень любят": Довбик высказался об адаптации в Жироне "Цыганкова очень любят": Довбик высказался об адаптации в Жироне
Шведский хоккеист решил сразу приучить новорожденного сына к хорошим играм Шведский хоккеист решил сразу приучить новорожденного сына к хорошим играм
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:52
"Цыганкова очень любят": Довбик высказался об адаптации в Жироне
Другие10:47
Шведский хоккеист решил сразу приучить новорожденного сына к хорошим играм
Украина10:27
Ворскла - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа10:13
Трансферы лета 2023 года: Фати, Амрабат и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Украина10:00
Полесье - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа09:38
Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
Украина09:34
Минай - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина09:10
Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи шестого тура УПЛ
Киберспорт09:00
ESL Pro League Season 18: Astralis - FURIA, Grayhound - ORKS
Европа08:50
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK