Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
Новичок Сандерленда Назарий Русин поделился эмоциями после перехода в английский клуб.
Напомним, что украинец присоединился к "черным котам" незадолго до закрытия трансферного окна.
Финансовая сторона сделки между Зарей и Сандерлендом не раскрывается, однако портал Трансфермаркт пишет о сумме в 2,5 млн евро.
Сам же Русин заявил, что хотел отблагодарить Зарю своим трансфером за то, что смог в этом клубе реанимировать свою карьеру.
"Интересно поиграть в такой команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.
Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопросы. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пойти дальше", - сказал Русин в интервью для Украинского футбола.
Отметим, что Сандерленд имеет всего четыре очка после четырех туров и занимает 18-ю строчку.
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