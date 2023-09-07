Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком

Пепе может покинуть клуб в ближайшее время.

Вингер Арсенала Николя Пепе покинет команду. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

28-летний футболист расторгнет контракт и покинет команду на правах свободного агента. Действующий договор с клубом истекает следующим летом.

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Вероятно, Пепе в ближайшее время станет игроки Бешикташа. Стороны согласовали долгосрочный контракт.

Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в аренде в Ницце, забив шесть голов в 19 матчах Лиги 1.

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