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Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком

Пепе может покинуть клуб в ближайшее время.
Вчера, 22:54
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images

Вингер Арсенала Николя Пепе покинет команду. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

 28-летний футболист расторгнет контракт и покинет команду на правах свободного агента. Действующий договор с клубом истекает следующим летом.

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Вероятно, Пепе в ближайшее время станет игроки Бешикташа. Стороны согласовали долгосрочный контракт.

Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в аренде в Ницце, забив шесть голов в 19 матчах Лиги 1.

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