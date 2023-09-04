iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель

У Парти проблемы с мышцами паха.
Сегодня, 11:51
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о состоянии хавбека Томаса Парти.

"Парти выглядит не очень хорошо. Думаю, он пропустит несколько недель".

Читай также: Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона

"Мне кажется, что это скорее проблема с пахом чем с задней поверхностью бедра, но это может быть что-то среднее между тем и другим", – сказал испанец в интервью ESPN.

Напомним, футболист из-за повреждения пропустил вчерашний матч против Манчестер Юнайтед (3:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал томас парти

Статьи по теме

Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее
Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона
Новичок АПЛ подпишет одноклубника Зинченко Новичок АПЛ подпишет одноклубника Зинченко
Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

ММА14:46
Дом топового тяжеловеса UFC был ограблен во время его боя
Бокс14:25
Бокс: расписание боев
ММА14:14
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина13:54
"Кучера и Красникова никто не приглашал": почетный президент СК Днепр-1 сделал скандальное заявление
Европа13:51
"Ты дерьмо": Фанаты Лиона освистали экс-игрока клуба в матче с ПСЖ
Другие страны13:30
За секунду до: Охранник Месси спас его от фаната, который выбежал на поле
Европа13:23
Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию
Европа12:50
Артета - о Хавертце: Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее
Европа12:50
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа12:21
Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK