Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель
У Парти проблемы с мышцами паха.
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о состоянии хавбека Томаса Парти.
"Парти выглядит не очень хорошо. Думаю, он пропустит несколько недель".
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"Мне кажется, что это скорее проблема с пахом чем с задней поверхностью бедра, но это может быть что-то среднее между тем и другим", – сказал испанец в интервью ESPN.
Напомним, футболист из-за повреждения пропустил вчерашний матч против Манчестер Юнайтед (3:1).
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