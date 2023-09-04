Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о состоянии хавбека Томаса Парти.

"Парти выглядит не очень хорошо. Думаю, он пропустит несколько недель".

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"Мне кажется, что это скорее проблема с пахом чем с задней поверхностью бедра, но это может быть что-то среднее между тем и другим", – сказал испанец в интервью ESPN.

Напомним, футболист из-за повреждения пропустил вчерашний матч против Манчестер Юнайтед (3:1).

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