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Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона

Локонга проведет сезон в стане новичка АПЛ.
Сегодня, 01:23
Самби Локонга / Getty Images
Самби Локонга / Getty Images

Полузащитник Арсенала Альбер-Мбойо Локонга перешел в Лутон.

Бельгийский футболист присоединился к новой команде на правах аренды. Игрок будет выступать за новую команду до лета 2024 года.

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Напомним, прошлый сезон Локонга провел в аренде в Кристал Пэлас, за который сыграл всего девять матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Лутон

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