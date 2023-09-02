Хавбек Арсенала пополнил стан Лутона

Полузащитник Арсенала Альбер-Мбойо Локонга перешел в Лутон.

Бельгийский футболист присоединился к новой команде на правах аренды. Игрок будет выступать за новую команду до лета 2024 года.

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Напомним, прошлый сезон Локонга провел в аренде в Кристал Пэлас, за который сыграл всего девять матчей.

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