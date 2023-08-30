Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала
Балогун пополнил ряды монегасков.
Форвард Арсенал Фоларин Балогун перешел в Монако. Об этом клуб объявил в соцсетях.
22-летний американец обошелся французскому клубу в 45 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.
🔊🔝— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2023
𝙉𝙚𝙬 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙠𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙈𝙤𝙣𝙖𝙘𝙤 🔴⚪️#WelcomeBalogun 🇺🇸 pic.twitter.com/QdAIKcwWd8
Напомним, в минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Арсенал хочет успеть провести массовую чистку состава до закрытия трансферного окна.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!