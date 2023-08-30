Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала

Форвард Арсенал Фоларин Балогун перешел в Монако. Об этом клуб объявил в соцсетях.

22-летний американец обошелся французскому клубу в 45 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет успеть провести массовую чистку состава до закрытия трансферного окна.

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