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Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала

Балогун пополнил ряды монегасков.
Сегодня, 21:16
Фоларин Балогун / asmonaco.com
Фоларин Балогун / asmonaco.com

Форвард Арсенал Фоларин Балогун перешел в Монако. Об этом клуб объявил в соцсетях.

22-летний американец обошелся французскому клубу в 45 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет успеть провести массовую чистку состава до закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал монако Фоларин Балогун

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