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Арсенал хочет успеть провести массовую чистку состава до закрытия трансферного окна

У "канониров" есть несколько дней, чтобы продать, как минимум, шестерых футболистов.
Сегодня, 08:28
Getty Images
Getty Images

Арсенал хочет до закрытия трансферного окна провести массовую чистку состава. Речь идет об уходе минимум шести игроков. 

Первым клуб должен покинуть Фоларин Балогун. О его трансфере в Монако уже договорились и он обязан случится в ближайшее время. 

Вторым кандидатом на выход является Роб Холдинг, которым интересуется Бешикташ и ряд других турецких клубов. 

Ситуация с Нуну Таварешем несколько сложнее. Он хочет остаться в АПЛ и был близок к переходу в Ноттингем Форест, но "лесники" отказались от перехода. Теперь обсуждается аренда в Астон Виллу с правом выкупа.

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Что-то похожее можно сказать и про Альбера Самби-Локонга, которым интересуются Бернли и Брайтон, хотя до предложений дело не дошло.

Покинуть команду также должны Николя Пепе и Седрик Соареш. В услугах ивуарийца заинтересованы в Саудовской Аравии, а португалец может вернуться на родину или уехать в Испанию.

Отметим, что практически со всеми сделками Арсенал должен разобраться до 1 сентября. Исключением является Пепе, ведь в Саудовской Аравии трансферное окно открыто до 21 сентября.

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