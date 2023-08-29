Арсенал хочет успеть провести массовую чистку состава до закрытия трансферного окна

У "канониров" есть несколько дней, чтобы продать, как минимум, шестерых футболистов.

Арсенал хочет до закрытия трансферного окна провести массовую чистку состава. Речь идет об уходе минимум шести игроков.

Первым клуб должен покинуть Фоларин Балогун. О его трансфере в Монако уже договорились и он обязан случится в ближайшее время.

Вторым кандидатом на выход является Роб Холдинг, которым интересуется Бешикташ и ряд других турецких клубов.

Ситуация с Нуну Таварешем несколько сложнее. Он хочет остаться в АПЛ и был близок к переходу в Ноттингем Форест, но "лесники" отказались от перехода. Теперь обсуждается аренда в Астон Виллу с правом выкупа.

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Что-то похожее можно сказать и про Альбера Самби-Локонга, которым интересуются Бернли и Брайтон, хотя до предложений дело не дошло.

Покинуть команду также должны Николя Пепе и Седрик Соареш. В услугах ивуарийца заинтересованы в Саудовской Аравии, а португалец может вернуться на родину или уехать в Испанию.

Отметим, что практически со всеми сделками Арсенал должен разобраться до 1 сентября. Исключением является Пепе, ведь в Саудовской Аравии трансферное окно открыто до 21 сентября.

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