Арсенал нашел замену Тимберу в Серии А

Перр Схюрс может продолжить карьеру в АПЛ.

Лондонский Арсенал рассматривает Перра Схюрса в качестве потенциального трансфера, пишет Torino Granata.

Напомним, что "канониры" потеряли Юрриена Тимбера на старте сезона и теперь активно ищут ему замену.

Артета хотел подписать Ляпорта, но Сити отказались продавать игрока Арсеналу, и баск улетел в Ан-Наср.

Теперь под прицелом "канониров" оказался голландский защитник Перр Схюрс, который последний сезон провел в Торино.

Портал Трансфермаркт оценивает 23-летнего игрока в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

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