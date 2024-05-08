Фанат русского мира из Челси продолжит карьеру в Галатасарае

Зиеш будет выступать в Турции.

Галатасарай оформит переход вингера Хакима Зиеша из Челси на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Журналист Бен Джейкобс.

В прошлом году лондонцы отдали игрока в аренду с правом бесплатного выкупа контракта в 2024 году. Турецкий клуб активировал необходимые условия для выкупа и подпишет соглашение с 31-летним футболистом.

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Челси не получит денежную компенсацию за этот трансфер, но может заработать бонусы в случае успешных выступлений Зиеша за Галатасарай.

После полноценного трансфера зарплата марокканца снизится с 3,59 миллиона евро в год до 2,85 миллиона.

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