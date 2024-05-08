iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанат русского мира из Челси продолжит карьеру в Галатасарае

Зиеш будет выступать в Турции.
Сегодня, 17:49
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Галатасарай оформит переход вингера Хакима Зиеша из Челси на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Журналист Бен Джейкобс.

В прошлом году лондонцы отдали игрока в аренду с правом бесплатного выкупа контракта в 2024 году. Турецкий клуб активировал необходимые условия для выкупа и подпишет соглашение с 31-летним футболистом.

Читай также: Идиотское решение: Одноклубник Мудрика все же посетил матч российской медиалиги

Челси не получит денежную компенсацию за этот трансфер, но может заработать бонусы в случае успешных выступлений Зиеша за Галатасарай.

После полноценного трансфера зарплата марокканца снизится с 3,59 миллиона евро в год до 2,85 миллиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси галатасарай Хаким Зиеш

Статьи по теме

Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал
Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм
Челси намерен предложить Наполи деньги и двух игроков за Осимхена Челси намерен предложить Наполи деньги и двух игроков за Осимхена
Тьяго Силва принял решение о своем будущем после ухода из Челси Тьяго Силва принял решение о своем будущем после ухода из Челси
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс18:57
"В тот момент я узнал Бога": Ломаченко назвал бой, который изменил его жизнь
Европа18:48
"Им очень не хватило скромности": Легенда французского футбола потроллил ПСЖ за вылет из ЛЧ
Бокс18:35
Промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца
Украина18:30
Один из клубов УПЛ попросил сменить арбитра на свой следующий матч
Бокс18:22
Джейк Пол - о бое с Тайсоном: Один из нас должен умереть
Европа18:13
Намекнул на переход в MLS? Гризманн похвастался своим необычным хобби
Формула 117:50
Феррари использует съемочные дни для теста обновленного болида
Европа17:49
Фанат русского мира из Челси продолжит карьеру в Галатасарае
Киберспорт17:44
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей 3DMAX - G2, Liquid - FlyQuest
17:36
Украина совершила сумасшедший камбэк на старте на чемпионате Европы-2024 по socca
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK