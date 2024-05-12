Мбаппе согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода в Реал

Но при этом он получит значительный подписной бонус, равноценный тому, что он получал в Париже.

Несколькими днями ранее Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из ПСЖ по завершению нынешнего сезона.

Все ведет к тому, что 25-летний француз этим летом станет одноклубником Андрея Лунина, перейдя в мадридский Реал.

Как сообщает Sky Sports, ради этого Мбаппе пошел на значительное сокращение зарплаты. Он подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год (после вычета налогов).

Он также получит подписной бонус в размере 150 миллионов, который будет выплачиваться в течение пяти лет.

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За последний год по контракту с ПСЖ форвард получает 75 миллионов (до вычета налогов). При этом он получал подписной бонус в размере 30 миллионов в год.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил мадридский Реал отпустить Килиана Мбаппе в расположение сборной, которая выступит на Олимпиаде-2024.

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