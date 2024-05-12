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"Я рассчитываю на вас": президент Франции попросил Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду-2024

Не сумев убедить игрока остаться в ПСЖ, Эммануэль Макрон принялся убеждать испанцев поступить на благо Франции.
Сегодня, 00:50
Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон / Getty Images
Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон / Getty Images

Будущим летом в Париже пройдут Олимпийские игры-2024, одной из дисциплин которых станет футбол.

Соревнования не обойдутся без страны-хозяйки, а французскую футбольную сборную, как ожидается,0 поведет за собой Килиан Мбаппе.

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Недавно 25-летний форвард объявил об уходе из ПСЖ по окончанию сезона. И хотя не было еще никаких официальных заявлений, все западные инсайдеры сообщают о том, что будущим местом назначения Мбаппе станет мадридский Реал.

Того же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает Reuters, он традиционно отвечал на вопросы французов в социальных сетях на разные социальные темы, одной из которых стала тема Мбаппе. Макрон ожидает, что Реал отпустит футболиста на Олимпиаду.

"У меня нет особых комментариев, кроме того факта, что я рассчитываю на то, что Реал Мадрид освободит Килиана для участия в Олимпийских играх, чтобы он мог играть за сборную Франции", - сказал Макрон.

Начало ответа на 7:41.

На счету Килиана Мбаппе 46 голов в 77 матчах за сборную Франции. Форвард пока что ПСЖ занимает третье место среди лучших бомбардиров за всю историю "Les Bleus". Он уступает лишь Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (56 голов).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон

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