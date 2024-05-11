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Еще один претендент: клуб Ла Лиги снова "дал понять", куда именно перейдет Мбаппе

У Килиана есть возможность сделать самый неожиданный ход в современном футболе, подыграв Хетафе.
Сегодня, 22:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Днем ранее Килиан Мбаппе сделал то, к чему все были давным-давно готовы.

Французский форвард опубликовал видеообращение, в котором объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в футболке ПСЖ. Будущим летом 25-летний футболист покинет Париж в статусе свободного агента.

И хотя все прекрасно понимают, куда именно отправится Мбаппе, один клуб Ла Лиги в шутку продолжает подогревать интригу.

Хетафе еще в феврале опубликовал в социальных сетях фото, на котором Мбаппе стоит в форме клуба. После заявления француза испанский клуб сделал репост той фотографии, добавив эмодзи песочных часов.

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Напомним, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен тем, что Килиан Мбаппе не упомянул его в своем прощании с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе ПСЖ Килиан Мбаппе

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