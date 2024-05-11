Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале

Килиан Мбаппе планирует играть в Реале под 9-м или 10-м номером. Об этом сообщает издание As.

Французский форвард предпочел бы десятку, но она сейчас принадлежит Луке Модричу. Если хорват останется еще на год, Мбаппе возьмет 9-й номер.

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При этом, данное решение влияет на Эндрика, который хочет получить аналогичный номер, ведь под ним он ранее выступал за Палмейрас.

В текущем сезоне не счету Мбаппе 26 голов и 7 ассистов в 28 матчах Лиги 1.

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