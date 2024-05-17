"Какой ужасный фотошоп": Португальский блогер опозорился, выставив фейковое фото с Роналду

Шутку парня мало кто оценил в соцсетях.

Португальский бизнесмен и блоггер Нумейру решил "хайпануть" в соцсетях выставив совместное фото с Криштиану Роналду.

Парень опубликовал якобы шутливый пост о совместном ужине с футболистом Ан-Насра, однако это был всего лишь фотошоп.

Источник: Instagram

В комментариях пользователи явно не оценили данную фотографию, написав, что "хуже фотошопа они еще не видели".

Отметим, Нумейру является ютубером, который рассказывает про свою богатую и роскошную жизнь в Дубае, общаясь с селебрити.

Ранее сообщалось, что Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

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