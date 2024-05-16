Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира, пишет Forbes.

Авторитетное издание составило топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, где первую строчку занял 37-летний нападающий.

Forbes сформировал свой рейтинг опираясь на только на доходы от контрактов игроков, но также и прибыли от спонсоров.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Криштиану Роналду (футбол, Ан-Наср) – 260 (200+60) млн долларов; Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов; Лионель Месси (футбол, Интер Майами) – 135 (65+70) млн долларов; Леброн Джеймс (баскетбол, Лейкерс) – 128,2 (48,2+80) млн долларов; Яннис Адетокумбо (баскетбол, Милуоки)– 111 (46+65) млн долларов; Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) – 110 (90+20) млн долларов; Неймар (футбол, Аль-Хилаль) – 108 (80+28) млн долларов; Карим Бензема (футбол, Аль-Иттихад) – 106 (100+6 млн долларов); Стефен Карри (баскетбол, Голден Стэйт) – 102 (52+50 млн долларов); Ламар Джексон (американский футбол, Балтимор – 100,5 (98,5+2) млн долларов.

Ранее также сообщалось, что Роналду попросил клуб подписать его партнера по сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!