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Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Представители футбола заняли половину списка.
Сегодня, 17:44
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира, пишет Forbes.

Авторитетное издание составило топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, где первую строчку занял 37-летний нападающий.

Forbes сформировал свой рейтинг опираясь на только на доходы от контрактов игроков, но также и прибыли от спонсоров. 

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

  1. Криштиану Роналду (футбол, Ан-Наср) – 260 (200+60) млн долларов;
  2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;
  3. Лионель Месси (футбол, Интер Майами) – 135 (65+70) млн долларов;
  4. Леброн Джеймс (баскетбол, Лейкерс) – 128,2 (48,2+80) млн долларов;
  5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, Милуоки)– 111 (46+65) млн долларов;
  6. Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) – 110 (90+20) млн долларов;
  7. Неймар (футбол, Аль-Хилаль) – 108 (80+28) млн долларов;
  8. Карим Бензема (футбол, Аль-Иттихад) – 106 (100+6 млн долларов);
  9. Стефен Карри (баскетбол, Голден Стэйт) – 102 (52+50 млн долларов);
  10. Ламар Джексон (американский футбол, Балтимор – 100,5 (98,5+2) млн долларов. 

Ранее также сообщалось, что Роналду попросил клуб подписать его партнера по сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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