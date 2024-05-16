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Роналду хочет видеть в своем клубе партнера по сборной Португалии

Криштиану желает, чтобы Бруну Фернандеш покинул Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 10:00
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш / Getty Images
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш / Getty Images

Криштиану Роналду хочет воссоединиться со своим бывшим одноклубником и одним из партнеров по сборной.

Как сообщает Daily Mail, португалец хочет видеть в Ан-Насри Бруну Фернандеша. «Всемирный клуб» - не единственный саудовский коллектив, который проявляет интерес к полузащитнику, но имена других не раскрываются.

Ранее было известно, что Бруну не против покинуть Манчестер Юнайтед, чтобы бросить себе новый вызов, а «красные дьяволы» готовы рассмотреть его продажу, чтобы не иметь проблем с финансовым фейер-плей. Также в услугах игрока заинтересована Бавария.

Напомним, что ранее Фернандеш ответил на критику относительно своего поведения на поле.

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