"Это часть моей игры": Фернандеш ответил на критику о своем поведении на поле

Португалец объяснил, почему у других складывается плохое мнение о нем.

Бруну Фернандеш ответил критикам, которые предъявляют ему за плохое поведение на поле, недостойное капитана.

Португалец заявил, что это часть его игры. Все эти жестикуляции и крики - так он общается с партнерами на поле, ведь каждый чувствует игру по-своему и не всегда может понять партнера.

"Это часто создает такой образ, словно у меня плохой характер. Это исходит из того, как мы проживаем игру, как мы напряжены. А в напряжении сложно понять друг друга.

У меня есть такое представление, что, вероятно, есть многим не нравится некоторые вещи, которые я делаю, но в каждой раздевалке, куда я захожу, я всегда говорю, что если игрок чувствует себя некомфортно из-за того, как я с ним разговариваю, из-за того, как я передаю ему информацию, я открыт для того, чтобы не делать этого или попытаться сделать это иначе.

Приходится больше использовать руки, жестикулировать. Мы слишком далеко друг от друга, чтобы понять слова. Все так, как я говорю. Для меня это в какой-то мере естественно. Дело не в том, что я хочу больше проявлять себя как лидер. Это часть моей игры. Я никогда не прячусь, независимо от того, какие игроки рядом – старше или моложе", - приводит слова Фернандеша Daily Mail.

Ранее также португалец рассказал, кого считает лучшим тренером в мире.

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